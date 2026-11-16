به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی الله حیاتی افزود: عملیات خنثی سازی مهمات عمل نکرده تا روز چهارشنبه ۲۷ آبان ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: این عملیات از ساعت ۱۲ ظهر در اطراف شهرستان اهواز انجام می‌شود.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان تصریح کرد: این انفجار‌ها به صورت کنترل شده انجام می‌شود و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

طی ماه‌های اخیر با اعلام مسئولان مربوطه در چندین نوبت امحای مهمات توسط نیرو‌های مسلح دردزفول و اهواز انجام شده است.

به منظور ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی بعد از اعلام آتش بس، امحای کنترل شده مهمات عمل نکرده در دستور کار نیرو‌های مسلح قرار دارد.