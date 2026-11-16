مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو بر ضرورت تکمیل و ارسال اطلاعات انبار‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و ثبت مسئولان مربوطه در پنجره واحد خدمات سازمان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سعید کاظمی مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات انبار‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی اظهار داشت: با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته، اطلاعات تعدادی از دانشگاه‌ها همچنان دریافت نشده است؛ از این رو، دانشگاه‌ها باید مشخصات تمامی انبار‌های خود را مطابق فایل ارسالی تکمیل کرده و حداکثر تا ۲۷ آبان ۱۴۰۵ به دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی ارسال کنند.

وی با تأکید بر اهمیت صحت اطلاعات ارسالی افزود: درج دقیق نشانی و مشخصات مکانی انبار‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اطلاعات دریافت‌شده پس از بررسی، در سامانه جامع انبار‌ها ثبت خواهد شد.

کاظمی همچنین با اشاره به ضرورت ثبت اطلاعات مسئولان انبار‌ها برای تکمیل فرآیند صدور قبض انبار دارو و تجهیزات پزشکی تصریح کرد: مسئولان هر انبار باید در پنجره واحد خدمات سازمان غذا و دارو به نشانی my.fda.gov.ir ثبت‌نام کنند.

مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو در پایان خاطرنشان کرد: تکمیل اطلاعات انبار‌ها و ثبت مشخصات مسئولان مربوطه، زمینه اتصال سامانه سازمان غذا و دارو به سامانه مدیریت پرونده‌های قاچاق (سمپق) و تکمیل فرآیند ثبت انبار‌ها و صدور قبض انبار را فراهم می‌کند.