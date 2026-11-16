دیوان محاسبات کشور در گزارشی از عدم بهره‌گیری دولت از ظرفیت قانونی کاهش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید خبر داد.

عدم بهره‌گیری دولت از ظرفیت قانونی کاهش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید

عدم بهره‌گیری دولت از ظرفیت قانونی کاهش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دیوان محاسبات کشور از عدم بهره‌گیری دولت از ظرفیت قانونی کاهش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید خبر داد.

بررسی عملکرد جزء (۲) بند (ذ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور نشان می‌دهد با وجود پیش‌بینی مجوز کاهش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید به میزان ۲ درصد با هدف حمایت از بخش تولید، اما هیئت وزیران اقدامی برای تعیین و تصویب فهرست اقلام مشمول این حکم نکرده‌است.

در نتیجه، حکم مذکور فاقد عملکرد بوده و دولت از این ظرفیت قانونی بهره‌برداری نکرده و هدف حمایتی قانون‌گذار محقق نشده است.