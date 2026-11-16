نانوایی زندان دهدشت با هدف مهارت آموزی زندانیان و همکاری بنیاد تعاون زندانهای کهگیلویه و بویراحمد راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد امینی، مدیرکل امور زندان‌ها، در آیین افتتاح واحد نانوایی دهدشت با اشاره به اهمیت سلامت و کیفیت تغذیه زندانیان گفت: این نانوایی با اعتبار ۱۵ میلیارد راه‌اندازی شده و علاوه بر تأمین نان تازه و باکیفیت برای مددجویان، زمینه اشتغال پنج نفر از زندانیان را نیز فراهم کرده است.

ابرکار، رئیس زندان دهدشت هم راه‌اندازی نانوایی زندان دهدشت را گامی در جهت ارتقای کیفیت خدمات رفاهی و فراهم شدن فرصت آموزش مهارت و اشتغال برای زندانبان عنوان کرد.

رستم‌نژاد، دادستان شهرستان کهگیلویه نیز در این مراسم با تأکید بر رویکرد اصلاحی و تربیتی دستگاه قضایی در قبال زندانیان گفت: هدف دستگاه قضایی صرفاً نگهداری افراد در محیط زندان نیست، بلکه نگاه اصلی، اصلاح و تربیت آنان با محوریت اشتغال‌زایی پایدار و حرفه‌آموزی است.