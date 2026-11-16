امروز در بیست و پنجمین روز از آبان، هوای ۷ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ۵ شهر در وضعیت نارنجی آلودگی قرار گرفت که نسبت به روز گذشته آلاینده‌ها تشدید شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور ساعت ۷ صبح امروز شاخص کیفی هوا در شهر‌های ملاثانی ۱۶۷، شوشتر ۱۶۵، بندرامام ۱۶۳، گتوند ۱۵۹، اهواز ۱۵۷ و در شهر‌های شوش و هندیجان ۱۵۶ AQI بوده که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای همه گروه‌های سنی است.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهر‌های بهبان ۱۴۴، ماهشهر ۱۲۳، دزفول ۱۱۸، آغاجاری ۱۱۳ و در اندیمشک ۱۰۷ AQI بوده که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس مثل کودکان سالمندان و بیماران قلبی و ریوی است.

این گزارش حاکی است در ۷ ایستگاه سنجش کیفیت هوای اهواز، ۴ ایستگاه کیفیت هوا را قرمز (ناسالم برای همه گروه‌های سنی)، در ۲ ایستگاه نارنجی (ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس) و در یک ایستگاه کیفیت هوا را زرد (سالم بودن هوا) ثبت کرده‌اند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

هواشناسی خوزستان تا اواخر هفته جوی نسبتاً پایدار را برای استان پیش بینی کرده و بنا به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان در این مدت با تشدید آلاینده‌ها به ویژه در شهر‌های صنعتی خوزستان همراه است.