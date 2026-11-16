به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا راشکی گفت: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و موقعیت مرزی شهرستان هیرمند مستقر در شمال استان سیستان و بلوچستان، جذب فعالان اقتصادی کشور افغانستان برای سرمایه‌گذاری در نواحی صنعتی این منطقه باید به‌صورت جدی دنبال شود.

وی افزود: این موضوع با هدایت اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی و دفتر هماهنگی سرمایه‌گذاری استانداری سیستان و بلوچستان و با بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تخصصی دانشگاه زابل، پارک علم و فناوری و فن‌بازار منطقه‌ای استان قابل پیگیری است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان با اشاره به ضرورت ایجاد صنایع دارای زنجیره ارزش در منطقه سیستان در شمال استان، ادامه داد: توسعه واحد‌های تولیدی در حوزه معدن، متناسب با زیست‌بوم و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش ارزش افزوده، رونق تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار شود.

راشکی با اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای جذب سرمایه‌گذاران در نواحی صنعتی دوست‌محمد و میانکنگی، بیان کرد: صدور آسان انواع جواز تأسیس واحد‌های صنعتی توسط مراجع مربوطه، تسهیل و تسریع در واگذاری حق بهره‌برداری از زمین به‌صورت نقد و اقساط و اعطای مشوق‌های ویژه مناطق کمتر توسعه‌یافته در واگذاری زمین از جمله این حمایت‌هاست.

وی، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله آب، برق و راه، ارائه خدمات مشاوره تخصصی در حوزه صنعت از طریق مشاوران کلینیک کسب‌وکار شرکت شهرک‌های صنعتی استان و بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی ویژه صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را از دیگر مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای سرمایه‌گذاران عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان تأکید کرد: فراهم‌کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران و رفع موانع پیش روی فعالیت‌های صنعتی از الزامات توسعه اقتصادی منطقه سیستان است و استفاده از ظرفیت‌های مرزی و اقتصادی شهرستان هیرمند می‌تواند به گسترش تولید و اشتغال در این منطقه کمک کند.