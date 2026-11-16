به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، در این مراسم، گروه های مختلف مردم با حضور در مسیر تدفین، با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بار دیگر ارادت خود را به آرمان‌های دفاع مقدس و ارزش‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

بیشتر بخوانید: استقبال دانش‌آموزان از پیکر مطهر شهدای گمنام در توکهور و هشتبندی هرمزگان

خاک‌سپاری این شهید در شهر سوزا، پیوندی ماندگار میان مردم این شهر و فرهنگ ایثار و شهادت ایجاد می‌کند؛ پیوندی که با حضور نسل‌های مختلف در کنار مزار شهید و زنده نگه داشتن یاد او استمرار خواهد یافت.

پیکر مطهر یک شهید گمنام دیگر نیز امروز ۲۵ آبان‌ در روستای سلخ به خاک سپرده خواهد شد.