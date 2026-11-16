روز گذشته نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد که در این جلسات چندین دستور کار صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما روز گذشته نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد که در این جلسات چندین دستور کار صورت گرفت .

در این جلسه رئیس مجلس در نطق پیش از دستور با اشاره به رونمایی از یک شهر جدید موشکی گفت: در همین ایام شاهد رونمایی از یک شهر جدید موشکی نیز بودیم. این دستاورد ارزشمند که در حین جنگ و زیر آتش دشمن ایجاد شده، فراتر از یک دستاورد فنی و دفاعی، بلکه نمادی از تغییر معادلات راهبردی در منطقه است.