رئیس‌جمهور در آیین روز «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» و دومین دوره رویداد ملی «هم‌خوان؛ جایزه کتابخانه عمومی ایران»، از محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، به عنوان «شهردار دوستدار کتابخانه‌های عمومی» و تنها شهردار منتخب کشور تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی شهرداری شیراز اعلام کرد: این کلان شهر در دولت چهاردهم رتبه نخست ساخت کتابخانه‌های عمومی کشور را به دست آورد و شهردار آن در آیین ملی «هم‌خوان»، تنها شهردار منتخب و «شهردار دوستدار کتابخانه‌های عمومی» شناخته شد.

این آیین با حضور رئیس‌جمهور، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، ، جمعی از استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان فرهنگی در ساختمان مرکزی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار شد و در بخشی از آن، ۳۴ خودرو کتابخانه عمومی سیار به بهره‌برداری رسید و برگزیدگان و شایستگان تقدیر دومین دوره رویداد ملی «هم‌خوان» معرفی و تجلیل شدند.

مسعود پزشکیان در این نشست بر ضرورت مطالعه کتاب از سوی مدیران و مسئولان برای درک بهتر شرایط و مسائل روز جامعه تأکید کرد و به مطالعه چند کتاب در بازه زمانی اخیر اشاره کرد.

محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، در حاشیه این آیین فضای رویداد را با حضور فرهیختگان، کتابداران، ناشران، فروشندگان کتاب و علاقه‌مندان این عرصه بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت: در این آیین به اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی پرداخته شد و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد شیراز از نظر تعداد کتابخانه‌هایی که در دولت چهاردهم در سراسر کشور ساخته و به بهره‌برداری رسیده، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

او با ابراز خرسندی از این توفیق افزود: این موفقیت در حالی نصیب شهرداری شیراز شده که این مجموعه علاوه بر عرصه‌های عمرانی و خدمات شهری، در عرصه فرهنگی و به‌ویژه کتاب و کتابخوانی نیز نقش‌آفرین بوده است.