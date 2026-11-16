مأموران پلیس راه طبس، نوجوان ۱۴ ساله که هدایت یک دستگاه کشنده ولوو را در محور طبس - اصفهان بدون داشتن گواهینامه رانندگی بر عهده داشت، شناسایی و متوقف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه استان اعلام کرد: با توجه به حساسیت موضوع و تبعات جبران ناپذیر آن، نوجوان بدون گواهینامه به همراه راننده اصلی آن با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ کاظمی تأکید کرد: در اختیار گذاشتن خودرو به شخص بدون گواهینامه تنها یک سهل انگاری ساده نیست، بلکه پذیرش تمام تبعات سنگین حقوقی و کیفری حوادث احتمالی است و قانون در برابر امنیت عمومی مماشات نمی‌کند.