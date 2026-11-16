به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اصفهان در مجلس، با اشاره به گذشت پنج سال از تصویب این قانون تاکید کرد: قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ و در کمیسیون مشترکی با حضور نمایندگان کمیسیون‌های مختلف مجلس بررسی و تدوین شد.

امیرحسین بانکی‌پور با اشاره به نخستین نتیجه مطالعات انجام‌شده درباره آثار قانون جوانی جمعیت بیان کرد: بر اساس مطالعات صورت‌گرفته درباره سقط جنین، میزان سقط جنین بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.

وی دومین نتیجه اجرای قانون جوانی جمعیت را تغییر الگوی فرزندآوری و افزایش سهم تولد فرزندان سوم به بعد دانست و تاکید کرد: پیش از اجرای این قانون، تنها ۱۷.۵ درصد تولد‌ها مربوط به فرزندان سوم به بعد بود؛ به این معنا که از هر ۶ نوزاد متولدشده، پنج نوزاد فرزند اول یا دوم و تنها یک نوزاد فرزند سوم به بعد بود.

امیرحسین بانکی‌پور درباره اولویت افزایش تعداد فرزندان در قانون جوانی جمعیت نسبت به سلامت مادر و کودک، کیفیت زندگی خانوار و فشار‌های اقتصادی ناشی از فرزندآوری گفت: مسئله جمعیت یک بحران جدی و عقبافتاده است و به طور معمول تا زمانی که در شرایط بحرانی قرار نگیریم، ابعاد و اهمیت آن برای جامعه بهدرستی روشن نمی‌شود.

رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه در سیاستگذاری‌های کلان کشور گاهی لازم است سختی‌های کوتاه مدت را برای دستیابی به منافع بلندمدت پذیرفت، گفت: زمانی که موضوع تنظیم خانواده در کشور مطرح شد، کسی درباره شرایط و پیامد‌های آن از منظر سلامت و مداخلات حکومتی بحث نمیکرد؛ اما امروز باید با توجه به نیاز فوری کشور به مسئله جمعیت توجه کنیم و شرایط خانواده‌ها را نیز در این مسیر در نظر بگیریم.

امیرحسین بانکی پور در ادامه با تأکید بر اینکه افزایش جمعیت نباید به معنای نادیده گرفتن سلامت خانواده باشد، گفت: در قانون جوانی جمعیت به موضوع سلامت با جدیت توجه شده و بخش قابل توجهی از مواد قانون به این حوزه اختصاص دارد؛ بنابراین نمی‌توان گفت در طراحی این قانون، سلامت مادر و کودک مورد غفلت قرار گرفته است.

بانکی‌پور همچنین درباره اجرای قانون جوانی جمعیت در حوزه واگذاری زمین تاکید کرد: تاکنون حدود ۸۶۰ هزار درخواست برای دریافت زمین در چارچوب قانون جوانی جمعیت ثبت شده که از این تعداد، ۱۸۸ هزار مورد به تخصیص زمین منجر شده است؛ به عبارتی از هر ۹ متقاضی، تقریباً دو نفر زمین دریافت کردهاند.

وی با بیان اینکه ثبت درخواست زمین در چارچوب این قانون با محدودیت‌های معمول برخی سامانه‌ها مواجه نبوده است، افزود: ما با جدیت پیگیر اجرای این بخش از قانون هستیم و وزارت راه و شهرسازی نیز قول داده است که تا پایان امسال تعداد زمین‌های تخصیص یافته به ۴۰۰ هزار مورد برسد.

نماینده مجلس همچنین با اشاره به وضعیت اجرای تکلیف قانونی ساخت خوابگاه‌های متأهلی گفت: از زمان آغاز سیاست تنظیم خانواده در کشور، از سال ۱۳۷۰، ساخت خوابگاه‌های متأهلی با محدودیت و توقف مواجه شد و در سال‌های گذشته نیز تنها برخی دانشگاه‌ها یا خیران برای ساخت چنین خوابگاه‌هایی اقدام کردند.

بانکی‌پور ادامه داد: با اجرای قانون جوانی جمعیت، تاکنون یک هزار و ۵۲۰ خوابگاه متأهلی ساخته و تحویل داده شده است که این رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. همچنین وزارتخانه‌ها اعلام کرده‌اند که روند ساخت خوابگاه‌ها در دانشگاه‌های مختلف آغاز شده است.