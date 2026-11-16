مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از شناسایی و رفع ۲۵ نقطه مستعد تصادف در محور‌های استان طی هفت‌ماهه سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت حدود ۱۹۰ میلیون تردد در راه‌های استان به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ یزدان خسروی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: برای نقاط پرحادثه‌ای که بر اساس تکلیف کشوری در سال ۱۴۰۱ به استان ابلاغ شد، در همان سال اقدامات مربوط به آرام‌سازی و آشکارسازی آنها به‌طور کامل انجام و طی همان سال و سال بعد نیز هر ۱۹ نقطه موردنظر اصلاح هندسی شد.

او افزود: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۳۲ نقطه مستعد تصادف در محور‌های استان ایمن‌سازی و عملیات اصلاح آنها به پایان رسید و در هفت‌ماهه سال جاری نیز ۲۵ نقطه دیگر شناسایی و مرتفع شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، با تاکید بر ضرورت توجه به استهلاک راه‌ها متناسب با میزان تردد گفت: طی هفت‌ماهه سال جاری، قریب به ۱۹۰ میلیون تردد در محور‌های استان به ثبت رسیده که بر اساس آمار، در محور اهواز ـ اندیمشک ۲۷ درصد و در محور اهواز ـ دهدز ۲۴ درصد از تردد‌ها مربوط به ناوگان سنگین بوده است.

او ادامه داد: با در نظر گرفتن شرایط آب‌وهوایی خوزستان، حجم بالای تردد ناوگان سنگین و تاثیر آن بر کاهش عمر مفید راه‌ها و افت سطح سرویس محورها، ضرورت تأمین اعتبارات بیشتر برای نگهداری و صیانت از راه‌های استان بیش از پیش احساس می‌شود.

خسروی از مردم خواست با حفظ و حراست از حریم راه‌ها، مراقبت از تأسیسات و دارایی‌های موجود در طول مسیر‌ها و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، همراه و پشتیبان مجموعه‌های خدمات‌رسان باشند تا با مشارکت همگانی، شاهد کاهش تصادفات و جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار در جاده‌های استان باشیم.