به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ لفته دورکوندی فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر در بازدید از شرکت صابون‌سازی یاس این شهر با تاکید بر ضرورت احیای واحد‌های صنعتی غیرفعال گفت: شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی بلااستفاده و فراهم کردن زمینه فعالیت مجدد واحد‌های تولیدی متوقف‌شده از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

او افزود: شرکت صابون‌سازی یاس خرمشهر از ظرفیت‌های صنعتی این شهرستان به شمار می‌رود که در حال حاضر غیرفعال است و احیای آن می‌تواند در رونق تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تقویت ظرفیت اقتصادی منطقه موثر باشد.

دروکوندی با اشاره به ضرورت رفع موانع راه‌اندازی مجدد این مجموعه گفت: بررسی وضعیت کارخانه در راستای پیگیری بخشی از مصوبات شورای اداری شهرستان در دستور کار قرار گرفته است و تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های اجرایی و متولی، زمینه تعیین تکلیف و بازگشت این واحد صنعتی به چرخه تولید فراهم شود.

فرماندار ویژه خرمشهر ادامه داد: احیای واحد‌های صنعتی راکد علاوه بر حفظ و ایجاد فرصت‌های شغلی، زمینه بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌گذاری‌ها و زیرساخت‌های موجود را فراهم می‌کند و می‌تواند در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی شهرستان نقش‌آفرین باشد.