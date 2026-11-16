جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با انتشار بیانیه ای، اظهارات تحریک آمیز و ادعا‌های کذب وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ یسرائیل کاتس مدعی شده بود که فعالیت‌هایی با هدایت حماس و با همکاری برخی طرف‌های منطق‌های برای بر هم زدن ثبات مصر و دخالت در امور داخلی این کشور در جریان است.

حماس این ادعا‌ها را کاملا بی اساس خوانده و تأکید کرد که این اتهامات در چارچوب سیاست گمراه سازی و تحریک آمیز رژیم اشغالگر جای می گیرد که با هدف مخدوش کردن چهره مقاومت فلسطین و منحرف کردن افکار عمومی از جنایات مداوم این رژیم علیه ملت فلسطین صورت می گیرد.

این جنبش همچنین تصریح کرد که دروغ پراکنی‌های کابینه جنایتکار جنگیِ نتانیاهو، نشانه بارز شکست و استیصال این رژیم در سایه انزوای فزاینده بین المللی و مخالفت‌های جهانی با سیاست‌های تجاوزکارانه آن علیه ملت فلسطین است.