به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ «حزام الاسد» عضو دفتر سیاسی دولت یمن، تأکید کرد که این اقدام گامی راهبردی در راستای تقویت امنیت و سلامت کشتیرانی بین المللی و شکستی برای طرح‌های نظام عربستان سعودی و حامیان آن در تجاوز علیه ملت یمن است.

«ضیفالله الشامی» دیگر مقام یمنی نیز اعلام کرد که منطقه راهبردی باب المندب پس از شکست سنگین و قاطع دشمن، کاملاً امن شده است.

الشامی تأکید کرد که تحولات اخیر نشان دهنده تغییر معادلات در منطقه و ناکامی طرف مقابل در دستیابی به اهداف خود است.

باب المندب، یکی از گذرگاه‌های راهبردی تجارت جهانی، در ماه های اخیر و هم زمان با جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، به یکی از کانون های مهم تنش منطقه ای تبدیل شده است و نیروهای مسلح یمن در پی گسترش درگیری ها، نقش فعال‌تری در تحولات دریای سرخ و مقابله با محور آمریکایی ـ صهیونیستی ایفا کرده اند.