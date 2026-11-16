باقلوای سنتی یکی از سوغاتی‌های منحصر‌به‌فرد و قدیمی بخش گوگان شهرستان آذرشهر است که با گذشت سال‌ها با همان اصالت و طعم قدیمی ذائقه ما را شیرین‌ می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این محصول شیرین به شکل لوزی از پسته، بادام و گردو تهیه می‌شود و به علت داشتن ترکیبات مختلف معطر مانند هل و گلاب دارای طعم و مزه‌های متفاوت و فوق العاده‌ای است.

شهر گوگان از قطبهای تولید نوعی شیرینی سنتی خوشمزه به نام باقلوای تنوری بوده که با بیش از ۱۰۰ سال قدمت مورد پسند بسیاری از مردم بومی و گردشگران است. شیرینی سنتی گوگان که بدون افزودنی نگهدارنده از گذشته در تنور‌های سنتی منازل تولید می‌شود به نظر کارشناسان مربوطه دارای ماندگاری بیش از ۲ ماه در شرایط عادی و بیش از ۶ ماه درون یخچال است.

ارزش و جایگاه شیرینی باقلوای سنتی گوگان در استان آذربایجان شرقی تا آنجایی است که در سال ۱۳۹۴ با شماره ۱۱۸۸ در فهرست آثار ناملموس میراث فرهنگی ثبت ملی قرار گرفت و در سال ۱۴۰۰ از نماد شهری باقلوای سنتی گوگان و لوح ثبتی آن به عنوان یکی از میراث‌های ناملموس استان در ورودی این شهر رونمایی شد.