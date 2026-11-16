اعلام زمان نشست خبری قلعهنویی پیش از بازی با عراق
نشست خبری سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در آستانه دیدار مقابل عراق در مسابقات بینالمللی بصره، امروز برگزار می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، بر اساس برنامه اعلامشده برگزارکنندگان مسابقات بینالمللی بصره، نشست خبری امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، پیش از دیدار مقابل عراق، دوشنبه ۲۵ آبان از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ به وقت تهران در ورزشگاه بینالمللی بصره برگزار میشود.
این نشست در سالن کنفرانس خبری ورزشگاه بینالمللی بصره برگزار خواهد شد و سرمربی تیم ملی به پرسشهای خبرنگاران درباره آخرین وضعیت ملیپوشان و دیدار پیشرو پاسخ خواهد داد.