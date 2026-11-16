به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اعضای تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷، یکشنبه (۲۴ آبان) ایران را به مقصد بانکوک تایلند ترک کردند.

ملی‌پوشان پس از چند ساعت توقف در بانکوک، از طریق خطوط هوایی کشور میزبان راهی شهر کائو لاک در استان فانگ‌نگا خواهند شد تا خود را برای حضور در این رقابت‌ها آماده کنند.

رقابت‌های فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا از ۲۷ آبان با دیدار تیم‌های ژاپن و بحرین آغاز می‌شود. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در گروه دوم این مسابقات با تیم‌های افغانستان، ویتنام و لبنان هم‌گروه است و در نخستین دیدار خود به مصاف افغانستان خواهد رفت.

شاگردان علی نادری در دومین و سومین دیدار مرحله گروهی نیز به ترتیب در روز‌های ۳۰ آبان و ۲ آذر مقابل تیم‌های ویتنام و لبنان قرار می‌گیرند.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در صورت صعود به‌عنوان صدرنشین گروه دوم، در مرحله بعد به مصاف تیم دوم گروه سوم رقابت‌ها خواهد رفت.

گروه بندی مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: تایلند، ژاپن، بحرین و عراق

گروه B: ایران، ویتنام، افغانستان و لبنان

گروه C: عمان، امارات، عربستان و ازبکستان