شهر‌های مختلف بحرین شاهد راهپیمایی‌های مردمی در اعتراض به بازداشت و محاکمه قریب الوقوع علمای شیعه و استمرار سیاست‌های سرکوب گرانه رژیم آل خلیفه بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شهر‌های مختلف بحرین شاهد راهپیمایی‌های مردمی در اعتراض به بازداشت و محاکمه قریب الوقوع علمای شیعه و استمرار سیاست‌های سرکوب گرانه رژیم آل خلیفه بود.

معترضان با سر دادن شعارهایی، مخالفت قاطع خود را با سیاست‌های سرکوب گرایانه حکومت آل خلیفه و هدف قرار دادن چهره‌های مذهبی اعلام کردند. رژیم آل خلیفه بحرین محاکمه بیش از ۶۰ تن از روحانیون مسلمان شیعه را به تعویق انداخت.

برخی از رسانه‌های بحرین تعویق صدور حکم علمای شیعه را به دلیل هراس رژیم آل خلیفه از شعله ور شدن دامنه اعتراضات مردمی دانستند. مقامات بحرینی اتهامات مطرح شده علیه این روحانیون را اعلام نکرده اند و شیعیان بحرینی معتقدند که دلیل این اقدام، تلاش رژیم آل خلیفه برای سرکوب جمعیت شیعه این کشور است.