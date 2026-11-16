مردم شهرستان پاکدشت در دویست و شصت‌مین شب اجتماع خود، با حضور در صحنه، بر پیوند ناگسستنی خود با آرمان‌های رهبر شهید انقلاب و تداوم مسیر مقاومت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان پاکدشت در دویست و شصتمین شب از تجمعات مردمی، بار دیگر در میدان‌های شهر گرد هم آمدند تا پیام ایستادگی و عدم تسلیم خود را به گوش جهانیان برسانند.

حاضران در این اجتماع حماسی، با تجدید میثاق با رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی ملی تأکید کردند. شرکت‌کنندگان در این مراسم، ضمن بزرگداشت یاد و خاطره رهبری که در راه دفاع از ملت و دین جان سپرد، بر این باور تأکید کردند که این تجمعات شبانه، نماد بصیرت و وفاداری ملت در برابر توطئه‌های دشمنان است.

این حضور مستمر در شب ۲۶۰ام، نشان‌دهنده عزم راسخ مردم پاکدشت برای پاسداری از ارزش‌های انقلاب و تداوم راه شهدا تا تحقق پیروزی نهایی است.