سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در فضای مجازی در واکنش به ادعای وزیر جنگ آمریکا نوشت: با مردانی که شمشیر در دست دارند، از قوانین سخن نگویید.

عراقچی خطاب به هگست : با شمشیر به دستان از قانون نگویید

عراقچی خطاب به هگست : با شمشیر به دستان از قانون نگویید

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در واکنش به ادعای وزیر جنگ آمریکانوشت: با مردانی که شمشیر در دست دارند، از قوانین سخن نگویید

«با مردانی که شمشیر در دست دارند، از قوانین سخن نگویید»؛ این جمله را یک سردار رومی بر زبان آورد که آخرین لشکرکشی‌اش، با وجود برتری عددی نیروهایش، به شکستی سنگین انجامید. او پس از فرار از میدان نبرد، گردن زده شد.

پند بگیرید: «کسانی که نمی‌توانند گذشته را به یاد آورند، محکوم به تکرار آن هستند.»