وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به اظهارات وزیر جنگ آمریکا درباره قوانین، با اشاره به سرنوشت یک سردار رومی نوشت: کسانی که نمی‌توانند گذشته را به یاد آورند، محکوم به تکرار آن هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در واکنش به ادعای وزیر جنگ آمریکا نوشت:

«با مردانی که شمشیر در دست دارند، از قوانین سخن نگویید»؛ این جمله را یک سردار رومی بر زبان آورد که آخرین لشکرکشی‌اش، با وجود برتری عددی نیروهایش، به شکستی سنگین انجامید. او پس از فرار از میدان نبرد، گردن زده شد.

پند بگیرید: «کسانی که نمی‌توانند گذشته را به یاد آورند، محکوم به تکرار آن هستند.»