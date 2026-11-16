مردم ولایی شهرستان قدس در دویست و شصتمین شب تجمعات شبانه، با تأکید بر همدلی و ایستادگی، بر استمرار حضور خود در میدان و تداوم مسیر مقاومت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان قدس نیز همگام با سایر نقاط کشور، در دویست و شصت‌مین شب از اجتماعات مردمی در خیابان‌های این شهرستان، گرد هم آمدند.

حاضران در این تجمعات، با نمایش روحیه همدلی و اتحاد، بر استمرار حضور خود در میدان و پایداری در برابر چالش‌ها تأکید کردند. شرکت‌کنندگان در این مراسم، با سر دادن شعار‌های حماسی، بر اهمیت مقاومت و ایستادگی مستمر برای حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

این حضور مداوم در شب ۲۶۰ام، بار دیگر نشان داد که مردم شهرستان قدس، همچنان با عزمی راسخ، در صف مقدم ایستادگی و پاسداری از آرمان‌های ملی و ولایی حضور دارند.