به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ وزیر امور خارجه ایران به منظور شرکت در سی‌امین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به پاکستان سفر کرده است.

عراقچی قرار است در این نشست دو روزه ضمن بیان مواضع جمهوری اسلامی ایران، درباره راهکار‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کشور‌های عضو اکو با دیگر وزیران امور خارجه شرکت کننده تبادل نظر کند.

بر اساس برنامه اعلام شده، وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در حاشیه این اجلاس دیدار‌های جداگانه‌ای با تعدادی از همتایان خود از کشور‌های شرکت کننده خواهد داشت.

گسترش تجارت منطقه‌ای، همکاری در حوزه انرژی، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و تقویت مسیر‌های ترانزیتی از مهم‌ترین محور‌های این نشست اعلام شده است.

به گفته منابع خبری وزیر خارجه ایران همراه با سایر مقامات کشور‌های عضو سازمان همکاری اکو، فردا همچنین با «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان نیز دیدار و گفت‌و‌گو خواهند کرد.

بنابر اعلام وزارت خارجه کشورمان، سید عباس عراقچی پس از پاکستان در ادامه سفر منطقه‌ای خود عازم عمان خواهد شد.