مردم شهرستان ری در دویست و شصتمین شب تجمع در میدان شهر ری، با تأکید بر تداوم داغ شهادت رهبر انقلاب و گذشت ۹ ماه از تجاوز دشمن، پیمان خود را برای ایستادگی و انتقام خون امام شهید تجدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایت‌مدار شهرستان ری در دویست و شصت‌مین شب قرار خود در میدان شهر ری گرد هم آمدند تا یک بار دیگر بر پیوند ناگسستنی خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کنند.

حاضران در این تجمع حماسی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، اظهار داشتند که گذشت حدود ۹ ماه از تجاوزات دشمن، ذره‌ای از خشم و داغ شهادت امام شهید انقلاب در دل‌های ملت قدرشناس ایران نکاسته است.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن شعار‌های کوبنده، تأکید کردند که ملت ایران بر سر عهد خود با رهبر شهید است و تا زمانی که بینی دشمن به خاک مالیده شود، از ایستادگی در مسیر حق دست نخواهند کشید. مردم شهر ری در این اجتماع تأکید کردند که تحت هیچ شرایطی از آرمان‌های انقلاب دست نمی‌کشند و مسیر انتقام خون امام شهید را تا پیروزی نهایی دنبال خواهند کرد.