

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله مقدماتی استار کانتندر مسقط از دوشنبه در مجموعه ورزشی سلطان قابوس مسقط آغاز می‌شود.

حمید شمس، امیرحسین هدایی و آرش شاهیان‌بیدگلی حریفان خود را در دور نخست انفرادی مردان شناختند و نوید شمس دیگر نماینده کشورمان، با کسب وایلد کارت مسابقات دیدارهای خود را از جدول اصلی انفرادی مردان آغاز خواهد کرد.

در دونفره مردان نیز نوید و حمید شمس به مصاف زوج فرانسوی سیمون گائوزی و فلاوین کوتون می‌روند.

قرعه و زمان دیدار‌های راکت بدستان کشورمان در دور نخست مقدماتی انفرادی مردان به شرح زیر است:

ساعت ۱۰:۳۰ به وقت تهران بر روی میز ۴ حمید شمس مقابل آئو هوآلی از چین که با سهمیه وایلد کارت در مسابقات حضور دارد قرار خواهد گرفت

ساعت ۱۱:۰۵ به وقت تهران بر روی میز ۴ امیرحسین هدایی مقابل موئیز آدگوکه از نیجریه قرار خواهد گرفت.

ساعت ۱۱:۰۵به وقت تهران بر روی میز ۳ آرش شاهیان‌بیدگلی به مصاف بورگار هاوگ از نروژ میرود.

در دور نخست مقدماتی دونفره مردان، نوید و حمید شمس روز سه‌شنبه ساعت ۱۱:۰۵ به وقت تهران روی میز مقابل تیم دو نفره سیمون گائوزی و فلاوین کوتون از فرانسه بازی می‌کنند.