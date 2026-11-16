قرار شبانه مردم شهرستان قرچک در میدان امام خمینی به شب دویست و شصت‌ام رسید؛ تجمعی که در آن، خون‌خواهان رهبر شهید امت، بر ادامه حضور در خیابان‌ها تا پیروزی نهایی بر تروریست‌های آمریکایی و صهیونیستی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قرار شبانه مردم قرچک که همواره در صحنه حضور داشته است، به دویست و شصت‌مین شب خود رسید. در حالی که تاریکی شب بر میدان امام خمینی سایه افکنده بود، حضور پرشور مردم، نشان از پیوند عمیق میان ملت و رهبری داشت.

حاضران در این اجتماع حماسی، با تأکید بر ایستادگی در خیابان‌ها تا تحقق پیروزی نهایی بر تروریست‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی، شعار‌های ایستادگی و مقاومت را سر دادند.