مردم پیشوا در دویست و شصتمین شب ایستادگی خود، بار دیگر در میدان شهید چمران گرد هم آمدند تا با تأکید بر میثاق خود با رهبر شهید، پیام ایستادگی و عدم تسلیم در برابر دشمنان را به گوش جهانیان برسانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایت‌مدار و انقلابی شهرستان پیشوا در دویست و شصتمین شب متوالی پس از شهادت مظلومانه رهبر انقلاب اسلامی، بار دیگر در میدان شهید چمران گرد هم آمدند و پیوند گسست‌ناپذیر خود را با آرمان‌های امام راحل (ره) و رهبر شهید انقلاب به نمایش گذاشتند.

حاضران در این مراسم تأکید کردند که شهادت رهبر انقلاب نه‌تنها خللی در اراده ملت ایجاد نکرده، بلکه موجب وحدت بیش از پیش جبهه مقاومت شده است. آنان همچنین بر ایستادگی در مسیر مقاومت و بیعت استوار با رهبر جدید نظام، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای، تأکید کردند و خواستار تداوم راه شهدا شدند.