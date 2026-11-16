دویست و شصتمین اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان، با حضور گسترده اقشار مختلف در قرارگاه‌های نسیم‌شهر، گلستان و صالحیه، با تأکید بر پایبندی به ارزش‌های انقلاب و راه شهدا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایت‌مدار نسیم‌شهر در میدان هفت‌تیر، شهروندان گلستانی در پارک محدوده میدان امام شهید خامنه‌ای و مردم صالحیه در خیابان شهید محمد جهان‌آرا، با حضور در این تجمعات و اجرای برنامه‌های مختلف، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب و تداوم راه شهدا تأکید کردند.

در حاشیه این اجتماع، حاضران با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف نظام از طریق هدف قرار دادن رهبر شهید و فرماندهان، از نقش خون شهدا در استمرار مسیر حق و همچنین اهمیت همدلی و اتحاد مردم در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن سخن گفتند.