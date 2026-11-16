در پنجاه و پنجمین جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، مازاد بودن ۱۲ فقره ملک دولتی به ارزش برآوردی بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در چند استان و قیمت پایه و روش مولدسازی سه ملک دیگر به ارزش مجموعاً ۶ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس مصوبات این جلسه، مازاد بودن دو فقره ملک متعلق به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مشهد، چهار فقره ملک متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری در تهران، یک فقره ملک متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی در تهران و یک فقره ملک متعلق به وزارت راه و شهرسازی در بندر ترکمن به تصویب رسید. همچنین مازاد بودن سه فقره ملک در اصفهان و یک فقره ملک دیگر در تهران در هیئت عالی مولدسازی تایید شد. ارزش برآوردی مجموع این ۱۲ ملک بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این مصوبه به معنای تأیید مازاد بودن املاک یاد شده است و مراحل بعدی مولدسازی آنها، شامل ارزش‌افزایی، تعیین قیمت و انتخاب روش مولدسازی، در ماه‌های آینده در مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت پیگیری می‌شود.

هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در این جلسه، قیمت پایه و روش مولدسازی سه فقره ملک دیگر به ارزش مجموعاً ۶ هزار میلیارد تومان را نیز تصویب کرد. این املاک شامل یک فقره ملک متعلق به وزارت آموزش و پرورش در شهر شیراز و دو فقره ملک متعلق به وزارت جهاد کشاورزی در استان اصفهان است. با تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی این سه ملک، اقدامات مربوط به واگذاری یا بهره‌برداری اقتصادی از آنها بر اساس ساز و کار‌های تعیین شده قابل پیگیری است.

منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای در حوزه‌های اولویت‌دار از جمله بهداشت و درمان، علم و فناوری، ورزش، آموزش و پرورش، راه و زیرساخت‌های ریلی پیش‌بینی شده است.

بر این اساس، دارایی‌هایی که پس از طی مراحل قانونی و کارشناسی مجوز واگذاری دریافت می‌کنند، می‌توانند به منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای کشور تبدیل شوند.

در دور جدید فعالیت هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، جلسات این هیئت، دو هفته یک‌بار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.