فرمانده انتظامی شرق استان تهران، از کشف ۲ هزار و ۴۹۱ قطعه انواع تجهیزات و ملزومات کشاورزی و آبیاری به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی خبر داد.

خبرگزاری صدا و سیما، سردار شهرام امیریان در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شرق استان تهران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، موفق به شناسایی و کشف محل دپوی ۲ هزار و ۴۹۱ قطعه انواع تجهیزات و ملزومات کشاورزی و آبیاری در شهرستان قرچک شدند. به گزارشسردار شهرام امیریان در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شرق استان تهران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، موفق به شناسایی و کشف محل دپوی ۲ هزار و ۴۹۱ قطعه انواع تجهیزات و ملزومات کشاورزی و آبیاری در شهرستان قرچک شدند.

وی با اشاره به ارزش ریالی اقلام مکشوفه افزود: برابر اعلام کارشناسان، ارزش تجهیزات کشف‌شده بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق کالا و حمایت از تولید و اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، با هرگونه فعالیت غیرقانونی که به اقتصاد و تولید کشور آسیب وارد کند، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.