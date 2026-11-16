به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "حجت‌الله عطایی" از سرقت اینترنتی ۲۹۰ میلیون تومانی با ترفند ارسال لینک آلوده و وعده نصب نرم‌افزار تغییر چهره خبر داد و گفت: با پیگیری تخصصی پلیس فتا، وجه سرقت‌شده به حساب مالباخته بازگردانده شد.

وی با اعلام اینکه در پی مراجعه یکی از شهروندان فاروجی به پلیس فتا و اعلام تخلیه حساب بانکی وی، موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت افزود: بررسی‌ها نشان داد مالباخته پس از دریافت پیامی در یکی از اپلیکیشن‌های داخلی با موضوع نصب نرم‌افزار تغییر چهره ، به دلیل ناآگاهی روی لینک ارسالی کلیک کرده و در نتیجه آن مبلغ ۲۹۰ میلیون تومان از حساب بانکی وی برداشت شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان فاروج با بیان اینکه با انجام اقدامات فنی و تخصصی و شناسایی حساب‌های مقصد، وجه برداشت‌ شده با پیگیری پلیس فتا به مالباخته عودت داده شد، از شهروندان خواست برای نصب نرم‌افزار‌ها و دریافت خدمات، به لینک‌های ناشناس اعتماد نکنند و از کلیک روی پیوند‌های مشکوک خودداری کنند.