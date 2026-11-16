وزیر راه و شهرسازی پروژه ساخت جاده جدید مشهد-سرخس را یک پروژه بین‌المللی اعلام کرد و گفت: همه تلاش دولت برای تکمیل سریعتر جاده مشهد-سرخس و بهره برداری از آن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، فرزانه صادق که عصر دیروز یکشنبه، در پایان سفر به ازبکستان از پایانه‌ مرزی سرخس وارد کشور شد، در جریان بازدید از این پایانه و نیز عملیات ساخت جاده سرخس، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان‌رضوی افزود: این دومین سفر بنده به سرخس است و همانگونه که مردم نیز شاهد هستند، از دو سال گذشته تاکنون پروژه ساخت جاده جدید مشهد-سرخس و خدمات حمل ونقل پیشرفت قابل توجهی در سرخس داشته است؛ این روند نشان می دهد مسئولان محلی پیگیر موضوع هستند و دولت همه تلاش خود را برای به پایان رساندن این پروژه به کار گرفته است.

وی ادامه داد: جاده قدیم مشهد-سرخس باید هرچه زودتر ایمن سازی و احیا شود و اجرای پروژه جاده جدید نیز تسهیل و تسریع شود.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به اهمیت ارائه خدمات مرزی مطلوب به رانندگان و فعالان حوزه مرزی گفت: با همتای خود در کشور همسایه گفتگو داشتم و نقاط قوت و ضعف این حوزه بررسی شد تا بتوانیم در بخش حمل ونقل، چه در ترانزیت و چه در حمل و نقل ریلی، برنامه ریزی و اقدامات خوبی داشته باشیم.

وی در ادامه با اشاره به گفتگوی بی واسطه خود با رانندگان ترانزیت در مرز سرخس و شنیدن مشکلات آنان از نزدیک، افزود: بررسی مشکلات و شیوه خدمات دهی به رانندگان در بین کشورهای همسایه در دستور کار قرار گرفته است.