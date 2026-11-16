کشف جاساز ۲ کیلویی تریاک در اسفراین
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از توقیف یک دستگاه خودروی حامل ۲ کیلوگرم تریاک و دستگیری یک متهم در عملیات مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی
، سرهنگ "محمدرضا قائمینژاد" گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اسفراین با انجام اقدامات فنی و پلیسی، خودروی حامل مواد مخدر را شناسایی و در عملیاتی با اجرای تور ایست و بازرسی متوقف کردند.
وی با بیان اینکه در بازرسی از خودرو مقدار ۲ کیلوگرم تریاک که بهصورت ماهرانه جاسازی شده بود کشف و راننده خودرو دستگیر شد افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.