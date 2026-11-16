معرفی جاذبه‌های گردشگری، صنایع بزرگ، سوغات، مفاخر و آیین‌های بومی بجنورد در قالب رویداد ملی «ایران جان»، با اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های تلویزیونی، فرهنگی و هنری در دستور کار قرار گرفته است.

بجنورد با ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی به قاب رسانه ملی می‌آید

بجنورد با ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی به قاب رسانه ملی می‌آید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز، محمدرضا موفق، فرماندار بجنورد، در گفت‌وگوی زنده تلفنی با بخش خبری ۲۰ سیمای البرز، هدف از اجرای این برنامه‌ها را معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده شهرستان و آشنایی مردم سراسر کشور با داشته‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری خراسان شمالی عنوان کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی بجنورد گفت: مجموعه‌هایی مانند پتروشیمی و کارخانه سیمان و صنایع وابسته، از جمله ظرفیت‌های اقتصادی این شهرستان هستند که در قالب مستندهای تلویزیونی معرفی خواهند شد.

فرماندار بجنورد، میراث تاریخی، آداب و رسوم، جاذبه‌های گردشگری و شخصیت‌های برجسته فرهنگی را از دیگر محورهای این رویداد برشمرد و افزود: مستندهایی با موضوع مفاخر و پیشینه فرهنگی بجنورد برای پخش از رسانه ملی تهیه شده است.

موفق همچنین با اشاره به جایگاه آبنبات به‌عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین سوغات این شهر گفت: مستند «شهر آبنبات» با هدف معرفی این محصول و ظرفیت‌های مرتبط با تولید آن آماده شده است.

وی تنوع قومی بجنورد را از ویژگی‌های فرهنگی این شهرستان دانست و اظهار کرد: اقوام ترک، کرد، فارس و ترکمن در این منطقه در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و این تنوع، زمینه‌ساز شکل‌گیری آیین‌ها و رویدادهای فرهنگی متنوعی شده است.

به گفته فرماندار بجنورد، مسابقات اسب‌سواری با محوریت اسب اصیل ترکمن، جشنواره انگور، جشنواره اقوام و جشنواره گلیم از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای معرفی توانمندی‌های این شهرستان است.

وی از برگزاری جشنواره موسیقی اقوام در روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان نیز خبر داد و افزود: برنامه پیاده‌روی خانوادگی بجنورد در قالب برنامه «صبح و نشاط» از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

موفق با اشاره به دیگر برنامه‌های این رویداد گفت: برنامه‌ای در جوار امامزاده سیدعباس و مراسم دعای ندبه در مسجد جامع بجنورد نیز در چارچوب برنامه‌های فرهنگی و مذهبی برگزار شده است.

معرفی شهدای شاخص، قهرمانان ورزشی، علما، دانشمندان و نخبگان فرهنگی و علمی شهرستان نیز از دیگر بخش‌های پیش‌بینی‌شده در رویداد ملی «ایران جان» است.

این رویداد با هدف بازتاب ظرفیت‌های استان‌های مختلف از طریق رسانه ملی، فرصتی برای معرفی داشته‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری بجنورد و شناساندن توانمندی‌های خراسان شمالی به مخاطبان سراسر کشور فراهم کرده است.