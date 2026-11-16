به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رزمندگان تیپ تکاور انصارالرسول (ص) یک تیم از گروهک تروریستی پژاک که قصد ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران و اقدامات تروریستی را داشتند، در مرز‌های غربی کشور تحت رصد اطلاعاتی قرار دادند و منهدم کردند. در این عملیات، مقداری سلاح، تجهیزات و مواد انفجاری نیز از این گروهک کشف و ضبط شد. به گزارش روابط عمومی قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه، این اقدام در نتیجه هوشیاری، اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) و رزمندگان غیور تیپ تکاور انصارالرسول صورت گرفته است. ­