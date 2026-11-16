\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc\u060c \u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0631\u0627\u0647\u0648\u0631 \u0634\u06cc\u0631\u0648\u0627\u0646 \u060c \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u06cc \u0634\u0627\u0647\u06cc\u0646 \u0628\u0627 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f1\u06f9 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u062e\u0644\u0627\u0641\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u06cc\u0631\u0648\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0642\u06cc\u0641 \u0648 \u0631\u0648\u0627\u0646\u0647 \u067e\u0627\u0631\u06a9\u06cc\u0646\u06af \u0634\u062f.\n\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0631\u0627\u0647\u0648\u0631 \u0634\u06cc\u0631\u0648\u0627\u0646 \u060c \u06cc\u06a9 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u06cc \u0633\u0648\u0627\u0631\u06cc \u0634\u0627\u0647\u06cc\u0646 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646 \u06f1\u06f9 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0648 \u06f7\u06f2\u06f9 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u062e\u0644\u0627\u0641\u06cc \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a\u200c \u0646\u0634\u062f\u0647 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0645\u0623\u0645\u0648\u0631\u0627\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0631\u0627\u0647\u0648\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0642\u06cc\u0641 \u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u0631\u06a9\u06cc\u0646\u06af \u0645\u0646\u062a\u0642\u0644 \u0634\u062f.