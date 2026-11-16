استان البرز با هدف توسعه بازار محصولات روستایی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، به دنبال استفاده از ظرفیت بنیاد برکت برای حمایت از کسب‌وکارهای محلی، راه‌اندازی نمایشگاه‌های دائمی و برگزاری جشنواره‌های فصلی محصولات روستایی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، در نشست مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری البرز با مجری طرح اشتغال بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، راهکارهای همکاری برای حمایت از تولیدکنندگان روستایی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی استان بررسی شد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری البرز در این نشست با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت نهادهای حمایتی برای رونق اقتصادی روستاها گفت: توانمندی بنیاد برکت می‌تواند زمینه حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی و ایجاد فرصت‌های جدید درآمدی برای روستاییان را فراهم کند.

خدری با اشاره به ظرفیت‌های متنوع تولیدی و اقتصادی روستاهای البرز افزود: شناسایی این ظرفیت‌ها و فراهم کردن زمینه عرضه محصولات، از الزامات توسعه کسب‌وکارهای محلی است.

برگزاری جشنواره‌های فصلی با محوریت معرفی تولیدات و توانمندی‌های اقتصادی روستاها و همچنین ایجاد نمایشگاه‌های دائمی در سطح استان، از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست برای ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با بازار مصرف بود.

در ادامه، طرفین درباره راهکارهای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی، توسعه همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بنیاد برکت برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی روستایی تبادل نظر کردند.

توسعه بازار فروش محصولات بومی، حمایت از تولیدکنندگان محلی و ایجاد فرصت‌های درآمدی پایدار، از محورهای اصلی این همکاری‌ها عنوان شد؛ موضوعی که در صورت تدوین و اجرای برنامه‌های مشترک می‌تواند به تقویت اقتصاد روستاها و افزایش سهم تولیدات محلی در بازار استان کمک کند.