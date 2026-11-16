تولید سالانه ۳ میلیارد نشاء در استان البرز، این استان را به یکی از مراکز مهم تأمین نشاء کشور تبدیل کرده است؛ ظرفیتی که علاوه بر پشتیبانی از کشت ۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی، در کاهش دفعات آبیاری و مدیریت مصرف آب نیز نقش دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان از افزایش سطح گلخانه‌های البرز به ۶۲۰ هکتار خبر داد و گفت: سطح گلخانه‌های استان طی چهار سال گذشته از ۳۳۵ هکتار به میزان کنونی رسیده است.

یونسی افزود: سالانه حدود ۱۳۵ هزار تن انواع محصولات سبزی و صیفی، توت‌فرنگی و دیگر محصولات در گلخانه‌های استان تولید می‌شود و ظرفیت تولید ۱۷۵ میلیون شاخه گل بریده و گلدان نیز در البرز وجود دارد.

وی با اشاره به جایگاه البرز در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی کشور گفت: نشاء تولیدی استان برای کشت در حدود ۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی کفایت می‌کند؛ در حالی که سطح زیرکشت سبزی و صیفی در خود استان حدود ۷ هزار هکتار است و بخش عمده این تولیدات به سایر استان‌ها ارسال می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی البرز، کاهش نیاز آبی در مراحل ابتدایی کشت را از مزایای استفاده از نشاء آماده دانست و افزود: انتقال نشاء از گلخانه به زمین اصلی، نیاز به چندین نوبت آبیاری در ابتدای رشد گیاه را کاهش می‌دهد و به مدیریت منابع آب کمک می‌کند.

به گفته یونسی، تولید در محیط‌های کنترل‌شده گلخانه‌ای، امکان تنظیم دما، رطوبت و آبیاری را فراهم می‌کند و محدودیت‌های اقلیمی و فصلی کشت در فضای باز را کاهش می‌دهد.

توسعه کشت گلخانه‌ای در شرایط محدودیت منابع آبی، علاوه بر افزایش تولید در واحد سطح و تأمین مستمر محصولات، زمینه استفاده از روش‌های نوین کشاورزی از جمله کشت هیدروپونیک را نیز فراهم کرده است.

ظرفیت تولید ۳ میلیارد نشاء در البرز، در کنار توسعه زیرساخت‌های گلخانه‌ای، می‌تواند این استان را به یکی از محورهای اصلی تأمین نهاده‌های اولیه کشت و ارتقای بهره‌وری آب در کشاورزی کشور تبدیل کند.