دو عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی با کسب مدال طلای مسابقات بین‌المللی مهارت‌های آینده و فناوری بریکس ۲۰۲۶، نقش مهمی در قهرمانی تیم جمهوری اسلامی ایران در بخش بین‌المللی این رقابت‌ها ایفا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، دکتر ابوذر مسعودی در رشته مهندسی تولیدات شیمیایی و دکتر خیبر دشتیان در رشته مهندسی پلیمر و پتروشیمی، موفق شدند دو مدال طلای این دوره از مسابقات را برای کشورمان به ارمغان بیاورند.

تیم ۱۲ نفره جمهوری اسلامی ایران در مجموع با کسب ۹ مدال شامل ۲ طلا، ۳ نقره و ۴ برنز، در بخش بین‌المللی مسابقات به مقام نخست دست یافت.

این رقابت‌ها در شهر یکاترینبورگ روسیه و با حضور بیش از هزار شرکت‌کننده از بیش از ۳۰ کشور جهان برگزار شد و برخلاف رقابت‌های صرفاً علمی و نظری، توانایی متخصصان در اجرای عملی فناوری‌ها و حل چالش‌های واقعی صنایع را مورد ارزیابی قرار داد.

ابوذر مسعودی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی و عضو تیم اعزامی ایران، هدف از برگزاری این رویداد را همگام‌سازی مهارت‌های نیروی انسانی با تحولات سریع فناوری و نیازهای صنایع آینده عنوان کرد.

وی با اشاره به رویکرد فناورانه مسابقات بریکس افزود: کشورهای عضو با تمرکز بر فناوری‌های پیشرفته و حوزه‌های نوظهور، درصدد توسعه رقابت‌هایی متناسب با نیازهای صنعتی آینده هستند.

مسعودی همچنین از اعطای گذرنامه مهارت‌های بریکس به شرکت‌کنندگان خبر داد؛ گواهی بین‌المللی که با ارزیابی توانایی افراد در حل مسائل واقعی صنعت، امکان شناسایی مهارت‌های تخصصی و تسهیل تبادل نیروی کار میان کشورهای عضو را فراهم می‌کند.

کسب دو مدال طلای این رقابت‌ها توسط اعضای هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی، علاوه بر تقویت جایگاه علمی استان البرز، بیانگر ظرفیت متخصصان ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی و حوزه فناوری‌های پیشرفته است.