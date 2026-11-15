به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛منوچهر گودرزی گفت: اوراق گام با عنوان گواهی اعتبار مولد با هدف رفع چالش‌های نقدینگی کارفرمایان و تسهیل پرداخت بدهی‌های معوق، از طریق بانک‌های تجارت و رفاه کارگران صادر می‌شود.



مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان افزود: کارفرمایان دارای بدهی اجرایی، اشخاص حقیقی و حقوقی، می‌توانند با دریافت اوراق گام از بانک های عامل، بدهی خود را با سر رسید یک‌ساله تسویه کنند.



گودرزی با بیان اینکه طلب تأمین اجتماعی لرستان از کارفرمایان، دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها یک همت است ، از کارفرمایان خواست با استفاده از ظرفیت اوراق گام، برای تسویه بدهی‌های خود و انجام تعهدات بیمه‌ای همکاری کنند.









