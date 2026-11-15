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مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان از فراهم شدن امکان تسویه بدهی کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی استان از طریق اوراق گام خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛منوچهر گودرزی گفت: اوراق گام با عنوان گواهی اعتبار مولد با هدف رفع چالشهای نقدینگی کارفرمایان و تسهیل پرداخت بدهیهای معوق، از طریق بانکهای تجارت و رفاه کارگران صادر میشود.
مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان افزود: کارفرمایان دارای بدهی اجرایی، اشخاص حقیقی و حقوقی، میتوانند با دریافت اوراق گام از بانک های عامل، بدهی خود را با سر رسید یکساله تسویه کنند.
گودرزی با بیان اینکه طلب تأمین اجتماعی لرستان از کارفرمایان، دستگاههای اجرایی و شهرداریها یک همت است ، از کارفرمایان خواست با استفاده از ظرفیت اوراق گام، برای تسویه بدهیهای خود و انجام تعهدات بیمهای همکاری کنند.