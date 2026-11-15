مدیرکل نوسازی مدارس استان زنجان از تحویل ۵۲ پروژه آموزشی با اعتباری بالغ بر ۱۸۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: خیرین با ساخت مدارس، آینده و سرنوشت انسان‌ها را رقم می‌زنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ جهانگیر صفری در بیست‌وهشتمین جشنواره تکریم خیرین مدرسه‌ساز استان زنجان با قدردانی از خیرین گفت: هم‌اکنون ۵۹۰ کلاس درس در دست اجراست و از مهرماه سال گذشته تا امسال، ۵۲ پروژه با زیربنای ۳۷ هزار مترمربع و اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به رشد مشارکت‌ها افزود: خیرین زنجانی در سال گذشته ۲۹۳ میلیارد تومان کمک کرده بودند، اما امسال با وجود شرایط اقتصادی، این رقم تنها در هشت ماه به ۳۴۴ میلیارد تومان در قالب ۵۰ پروژه رسیده است. همچنین در یک بازه سه‌ساله، مجموع مشارکت خیرین به بیش از ۸۴۴ میلیارد تومان می‌رسد که ارزش روز آن رقمی نزدیک به دو همت برآورد می‌شود.

صفری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تأثیر ماندگار مدرسه‌سازی گفت: رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به مدارس وابسته است؛ بنابراین انتخاب مدرسه‌سازی، بهترین مسیر برای خدمت ماندگار به نسل‌های آینده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان زنجان در پایان با بیان خاطره‌ای از یکی از خیرین مدرسه‌ساز (آقای تهرانچی) و تأثیرِ عمیق این اقدام در زندگی افراد، گفت: مدرسه‌سازی افتخاری است که نسل به نسل منتقل می‌شود و سرنوشت انسان‌ها را تغییر می‌دهد؛ در واقع شما با این کار، انسانیت را تفسیر می‌کنید.