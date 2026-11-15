به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه این پیام آمده است: در هفته‌های گذشته، سامانه‌های جدید و پیشرفته پدافندی سپاه، با رهگیری و انهدام ده‌ها پهپاد پیشرفته دشمن، شاهکاری بی‌مثال در سطح جهان به ثبت رساندند.

این پیام می افزاید: افسران جوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با دو هدفِ عمق‌بخشی داخلی و خارجی، در تمام صحنه‌های نبرد ترکیبی با دشمن متجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی، با دستانی پر و مسلح به خلاقیت و هوشمندی، در حال خلق صحنه‌هایی کم‌نظیر در تاریخ درگیری‌های نظامی جهان هستند.

در پایان این پیام سپاه تصریح کرده است: اینک پیام ما، به شما مردم عزیز ایران در یک جمله خلاصه می‌شود: در شب‌های پیش رو، بیش از پیش در خیابان‌ها، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را با شعار «الله‌اکبر» به اهتزاز در‌آورید. جان‌فدای تمام جان‌فدایان جمهوری اسلامی ایران