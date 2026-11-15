مردم و مسئولان کیش در اجتماع شبانه مردمی میدان ساحل از پدر و مادر سبحان و حانیه احمدی طیفکانی، دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سبحان احمدی طیفکانی، دانش‌آموز کلاس چهارم و حانیه احمدی طیفکانی، دانش‌آموز کلاس اول، در حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدرسه شجره طیبه میناب در نهم اسفند ۱۴۰۴ به شهادت رسیدند.

ساکنان و گردشگران کیش، در اجتماع شبانه مردمی با استقبال و ابراز همدردی از پدر و مادر شهیدان دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب، بر همبستگی و اتحاد تا پیروزی نهایی بر دشمنان تاکید کردند.