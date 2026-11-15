به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، دومین روز از رویداد ملی رسانه ایِ ایران جان در خراسان شمالی «پربارتر» برگزار شد.

در این رویدادِ ملی که تا بیست و نهم آبان در حال برگزاری است، ظرفیتها، استعدادها و توانمندی های دیار باب الرضا - گنجینه فرهنگها و معرفتها در شبکه های رادیویی و تلویزیونیِ ملی و بین المللی مطرح و مشکلاتِ مردم پیگیری می شود.

«ایران جان ، خراسان شمالی ایران»