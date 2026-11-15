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از معرفی قوم کُرمانج خراسان شمالی در شبکه بین المللی سحر تا بررسی وضعیت کشاورزی استان در میز اقتصاد شبکه خبر در دومین روز رویداد ایران جان اتفاق افتاد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، دومین روز از رویداد ملی رسانه ایِ ایران جان در خراسان شمالی «پربارتر» برگزار شد.
در این رویدادِ ملی که تا بیست و نهم آبان در حال برگزاری است، ظرفیتها، استعدادها و توانمندی های دیار باب الرضا - گنجینه فرهنگها و معرفتها در شبکه های رادیویی و تلویزیونیِ ملی و بین المللی مطرح و مشکلاتِ مردم پیگیری می شود.