به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای کاظم غریب‌آبادی در برنامه گفتگوی ویژه خبری، آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای را تشریح کرد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

سوال: از آخرین وضعیت حوزه دیپلماسی به ویژه مذاکرات به روز رسانی داشته باشیم که الان شرایط چیست همچنان می‌توان به دیپلماسی امیدوارانه نگاه کرد؟ خیلی‌ها تحلیلشان این است که خیلی دیگر انتظاری برای توافق نمی‌شود داشت؟

غریب آبادی: البته دیپلماسی یکی از پایه‌های مهم سیاست هر کشوری است. تحت هر شرایط چه شرایط سخت باشد و چه شرایط سهل، دیپلماسی همواره ظرفیت و همچنین ابزاری در جعبه ابزار کشور‌ها است. یعنی هیچ کشوری ابزار دیپلماسی را تحت هر شرایطی کنار نمی‌گذارد. اما نکته مهم این است که از دیپلماسی چگونه باید استفاده کرد تحت چه شرایطی با چه الزاماتی و با چه قیمت و هزینه‌ای؟ این نکته کلیدی و اساسی است

مرحله جدید تعاملات در حوزه حل و فصل دیپلماتیک، مسائل و چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم از حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل شروع شد. آنجا که الزامات و شرایط جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به تفاهم بعد از بدعهدی‌های شدید آمریکا در نوع برخورد با تفاهم اسلام آباد، شاهد تغییراتی بودیم. در این حوزه جمهوری اسلامی ایران طرحی را در ۷ روز ارائه کرد. آن چیزی که این روز‌ها موسوم است به شرایط هفتگانه جمهوری اسلامی ایران از طریق واسطه‌ها به اطلاع طرف آمریکایی رسید و گفته شد که اگر آمریکا این الزامات و شرایط را انجام دهد جمهوری اسلامی ایران هم تمایل دارد و آماده است به راهکار حل و فصل دیپلماتیک برای این مسائل برسد و آمادگی هم دارد که بعد از آن تنگه هرمز را هم باز کند به عنوان یک اقدام از سوی جمهوری اسلامی ایران.

آن مسائلی و الزاماتی را هم که تعیین شد، ضرورتاً مسائل جدیدی نیستند موضوعاتی هستند که آمریکا باید آنها را اجرا کند تا نشان دهد که پایبند است به راهکار دیپلماتیک و دیپلماسی. برای آمریکا صرفاً ابزار موقتی نیست که بخواهد از یک چالش برای چند روز رها شود و یا زمینه را فراهم کند برای برخورد با جمهوری اسلامی ایران به روش‌های دیگر. مثلاً اگر الان شرایطش آماده نیست دو یا سه هفته یا یک ماه یا دو ماه آینده آمادگی خواهد داشت. این برای ما موضوع کلیدی است. چرا؟ چون آمریکا کشور بدعهدی است. حداقل سه بار در طول یک سال و نیم گذشته نشان داد بدعهدی خودش را.‌

نمی‌توانید در میز دیپلماسی به آمریکا اعتماد داشته باشید. یک بار جنگ ۱۲ روزه شاهد هستیم که قبلش مذاکرات داشت انجام می‌شد. جنگ چهل روزه را شاهد هستیم که باز قبلش مذاکرات در جریان بود و همچنین مذاکرات اسلام آباد و تفاهم اسلام آباد تفاهم منعقد شد حداکثر برای دو هفته در واقع آن تفاهم دوام آورد. آمریکا نشان داد که این کشور کشوری نیست که بتوانید به سادگی به آن اعتماد کنید و با تفاهمی بگویید این مسئله را به صورت دائمی حل و فصل کرده‌اید. آن چیزی که نیاز است در رابطه با آمریکا به راهکار پایدار و دائمی برسید ضمانت‌های لازم برای اجرای تعهدات آمریکا است. یعنی باید نشان داده شود که پایبند است به این حل و فصل دیپلماتیک و اجرای تعهدات خودش. در این زمینه از این منظر آن نکات کلیدی که برای جمهوری اسلامی ایران مطرح بود؛ مثل خاتمه دائمی جنگ در تمامی جبهه‌ها، این نکته کلیدی و اساسی است. محاصره اقتصادی که آمریکا وضع کرده، پول‌های بلوکه شده ایران است، رفع برخی تحریم‌ها از جمله در حوزه نفتی و موضوعات دیگر. آمریکا یک سری تحریم‌هایی را هم بعد از اینکه تعهدات خودش را تحت تفاهم اسلام آباد کنار گذاشت و آن تفاهم را به صورت کامل ملغی کرد، تحریم‌های جدیدی وضع کرد تکلیف اینها هم باید مشخص شود. یعنی نمی‌تواند اینها به عنوان ابزار جدید دست آمریکا باقی بماند که ما باز مذاکره کنیم که این تحریم‌های جدید را رفع کنیم. باید اینها هم بخشی از اقدامات اجرایی آمریکا باشد این تحریم‌ها را آمریکا کنار بگذارد و یا تجهیزات و یا نیرو‌های نظامی جدیدی که اضافه کرد به منطقه بعد از آن تفاهمی که داشتیم. اینها مسائلی است که باید تکلیفش مشخص شود. یعنی باید آمریکا اقدامات عملی را برای اینها انجام دهد. اینها هم زمان نمی‌برد که بگویید موضوعاتی است که بسیار زمانبر است. طرح ایران آن موقع ۷ روزه بود بعد در طول حدوداً دو ماه گذشته با واسطه‌ها به ویژه قطر و پاکستان، رایزنی‌های شد. چه آمدند تهران و چه هیئت‌های ما در کشور‌های ثالث باز صحبت داشتند با میانجی‌ها. این طرح تا دو روز کاهش پیدا کرد و کوتاه‌تر شد تا این اقدامات می‌تواند ظرف دو روز انجام شود و منجر به باز کردن تنگه هرمز شود. این الان روی میز است. پس جمهوری اسلامی ایران آن کاری را که باید انجام می‌داد تعهد خودش را به حوزه دیپلماتیک نشان داد علی رغم تمام بدعهدی‌ها و این الان روی میز است. یعنی اگر قرار است اقدام عملی صورت بگیرد این اقدام دیگر باید از طرف آمریکایی باشد.

سوال: پاسخ آنها مگر به این پیشنهاد منفی نبود؟

غریب آبادی: آن پاسخ‌هایی که تا الان یعنی اظهار نظر‌هایی که روی این طرح ۷ روزه و بعد دو روزه انجام دادند، ضرورتاً نمی‌تواند الان منجر به این شود که بلافاصله تفاهمی بین ایران و آمریکا صورت بگیرد. صورت مسئله کاملاً مشخص است. باید یک سری اقدامات را آمریکا انجام دهد. حالا توالی این اقدامات اینها را می‌شود بحث کرد که در طول دو روز سه روز، ۵ روز یا حتی هفت روز و یا از یک فاصله دو روزه تا ۷ روزه دارید این را می‌شود بحث کنید که چگونه، چه روزی و کدام اقدام انجام شود. اما یک چیز قابل بحث نیست هیچ کدام از این الزامات نمی‌تواند حذف شود این نکته کلیدی است.

سوال: الان آمریکایی‌ها به این پیشنهاد یعنی وقتی کاهش پیدا کرد به دو روز پاسخ رسمی نداده‌اند؟

غریب آبادی: آمریکایی‌ها نظراتی که به این دادند هنوز ما فاصله داریم که بخواهیم بنشینیم و این متن را نهایی کنیم. فاصله از چه نظر داریم؟ آمریکا به اجرای برخی از اینها در همین دو روز و یا آن طرح ۷ روز نظراتی دارد. مثلاً اجرای برخی از اینها را به برخی زمان‌های دیگر در نظراتش می‌خواهد موکول کند. اینها عملیاتی نیست. چرا؟ چون هر کدام از این حداقل آن چند موضوعی که عرض کردم الان نخواهد اجرا شود، ضرورتاً تفاهمی نمی‌تواند شکل بگیرد. مشکل اینجاست. چرا؟ چون اگر شکل هم بگیرد این تفاهم ناپایدار خواهد بود. ما که جنگ را آغاز نکردیم. جمهوری اسلامی ایران که جنگ طلب نبوده. ما که نرفتیم بگوییم که جنگی را با آمریکا آغاز کرده باشیم. منافع آمریکا پایگاه‌های آمریکا را مورد حمله قرار دهیم. ما مورد جنگ واقع شدیم. ما دفاع کردیم از خودمان. همواره در حال دفاع از خودمان بودیم. حالا اگر قرار است کشوری اعتماد کشور دیگر را جلب کند، این ما نیستیم که بخواهیم هزینه بیشتری بدهیم و بخواهیم اعتماد آمریکا را به خودمان جلب کنیم، این آمریکا است که باید اعتماد جمهوری اسلامی ایران را جلب کند. اگر خواهان حل و فصل دیپلماتیک موضوع است.

ما دو وضعیت داریم یک وضعیت دیپلماتیک داریم، یک وضعیت همین تهدیدات نظامی و تداوم وضعیت جنگ است. حالا برخی از آن به عنوان نه جنگ نه صلح یاد می‌کنند. من اعتقادم این است از نظر حقوقی البته که ما همچنان در وضعیت جنگی هستیم. ما در وضعیت نه جنگ و نه صلح نیستیم. چرا؟ چون آمریکا گاهی اوقات برخی اقدامات ایضایی و عملیات‌های نظامی علیه منافع ما انجام می‌دهد. اگر ما این را وضعیت نه جنگ و نه صلح تلقی کنیم؛ هر طرفی اقدام اولیه انجام دهد این به نوعی، تجاوز نظامی محسوب می‌شود، اما از لحاظ حقوقی اگر وضعیت جنگی تلقی شود که همین هم هست اقدامات جمهوری اسلامی ایران در هر زمانی تا این جنگ به صورت دائمی خاتمه پیدا کند، اقدام دفاع مشروع است. یعنی ما منتظر نیستیم که هر وقت مثلاً یک پایگاه ما را زد یا یک منافع ما را زد به آن پاسخ دهیم چرا، چون شرایط هنوز شرایط جنگی است.

سوال: اقدام پیشدستانه جمهوری اسلامی ایران؟

غریب آبادی: در مورد اقدام پیش دستانه، هر اقدامی در شرایط جنگی؛ اقدام در چارچوب دفاع مشروع است. چرا؟ چون این شرایط حل و فصل نشده. این شرایط هنوز باقی است. همین دیروز اقدام نظامی انجام دادند پس شرایط جنگی است. شرایط جنگی الزامات خودش را دارد. اگر آمریکا فکر می‌کند از این طریق می‌تواند به نتیجه برسد این مسیر را آزمایش کرده. هم جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ ۴۰ روزه نتایجی عایدش نشد و شکست‌های سنگینی را هم متحمل شد. راه دوم بحث دیپلماسی است. پس اگر قرار است سراغ دیپلماسی بروند این آمریکا است که باید اعتماد جمهوری اسلامی ایران را جلب کند و آن چیزی هم که ما روی میز گذاشتیم تعهدات جدیدی هم نیست. یعنی همان چیز‌هایی است که قبلاً آمریکا متعهد به آنها بوده. همان‌ها را باید الان انجام دهد. اگر آمریکا مقاومت می‌کند بر سر راه اجرای اینها، ما باید یک مقدار بدگمان باشیم. الان بحث‌ها حول این هست با میانجیگران این الزامات باید اجرا شود حالا اگر آمریکا بخواهد طولانی نشود، این زمان می‌تواند در یک روز یا دو روز انجام دهد. برای همین است که آن طرح هفت روزه خلاصه شد در دو روز. می‌تواند در یک روز آمریکا تعهدات خودش را انجام دهد. از روز دوم تنگه هرمز باز شود؛ این دست آمریکا است آن الزامات را انجام دهد. این شرایط برای حل و فصل دیپلماتیک فراهم است. در غیر آن جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند هزینه مازادی را پرداخت کند با اینکه قربانی جنگ و تجاوز است بتواند اقداماتی را برای جلب رضایت آمریکا انجام دهد این اصلاً قابل تصور نیست.

سوال: از بین گزینه‌های موجودی که می‌تواند یکی از راه‌های انتخابی باشد برای خاتمه این جنگ یا ادامه این مسیر به ویژه بعد از آن اظهارات رئیس جمهور آمریکا که گفت ما دیگر توافق نخواهیم کرد. تحلیل برخی این است که الان مذاکره و توافق رقیق‌ترین و کمرنگ‌ترین گزینه موجود روی میز است. یعنی خیلی‌ها پیش بینیشان این است که دیگر به این سمت نخواهیم رفت شما هم تحلیلتان همین است؟

غریب آبادی: این چیزی که آمریکایی‌ها الان اعلام کردند، صحبت آقای ترامپ هم همین بود که دیگر من دنبال تفاهم نیستم و همین تحریم‌های اقتصادی، ابزار کارآمدی برای جمهوری اسلامی ایران است. اگر این است تحریم‌های اقتصادی را هم آمریکا علیه جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب آزمایش کرده‌اند. تحریم‌های اقتصادی که دیگر چیز جدیدی نیست. نام اینها عوض می‌شود ولی همان سیاست‌های شکست خورده قبلی است. ترامپ در دور اول ریاست جمهوری، سیاست فشار حداکثری را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. به کجا رسید چه جوابی گرفت؟ هیچ جوابی نگرفته. بله تحریم‌ها آثار دارد بر زندگی مردم ولی منتها خساراتی که از این شرایط تحمیل می‌شود بر اقتصاد جهانی، بر بازار‌های انرژی جهانی، بازار‌های مالی و خود آمریکا بسیار سنگین‌تر از آن فشاری است که بر جمهوری اسلامی ایران دارد وارد می‌کند. همین سیاست طرد اقتصادی که در همین دوره جدید، تهران اتخاذ کرد درباره ایران هم همین است.

گفته بود به وزیر خزانه‌داری که در دو هفته تکلیف جمهوری اسلامی ایران را با همین بسته تحریمی جدید تحت عنوان «طرد اقتصادی» تعیین تکلیف و جمع می‌کنیم بساط ایران را. چی شد؟ الان چندین هفته گذشته و اتفاقاً بساط سیاسی خودشان در آمریکا جمع و جور شد. این سیاست‌ها نتیجه عکس داد. یا الان دوباره این بسته طرد اقتصادی‌شان جواب نگرفت در آن دو هفته و یا حتی فراتر از دو هفته آمدند باز برنامه عملیاتی برای کنترل حمل ونقل و کریدور‌های ما در شمال و در حوزه دریای آسیای مرکزی و همچنین حوزه خزر، این را جدید اعلام کردند. از این هم قطعا نتیجه‌ای نخواهد گرفت. جمهوری اسلامی ایران کشور وسیع و پهناوری است. ۱۵ همسایه آبی و خاکی داریم. کشوری که هم ظرفیت‌ها و منابع قوی و نیروی انسانی متخصص دارد نمی‌توانید با تحریم این را وادار به تسلیم کنید. این سیاست شکست خورده است از همین الان. حتی همین برنامه عملیاتی موسوم به «دروازه آهنین» این‌ها از عملیات محاصره دریایی شروع کردند. از حدود سه ماه قبل حالا محاصره دریایی جواب نگرفت، آن هم محاصره دریایی کردند و بسته است و ما هم می‌توانیم.

از چندی قبل، محاصره زمینی در پیش گرفتند، موفق نبودند. کشور‌های همسایه ایران با این‌ها همکاری نکردند. باز بحث محاصره هوایی ایران و تحریم هوایی را در پیش گرفتند. توفیق خیلی اندکی داشتند. برخی پرواز‌های ما به برخی جا‌ها متوقف شد، اما مسیر‌های اصلی پروازی برای مسافران بازست. چرا؟ چون جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های غنی و ارتباطات قوی دارد. اصل وابستگی متقابل بین ما و همسایگان ایجاد شده. ایران که ونزوئلا نیست شما رئیس جمهورش را بردارید ببرید، کشور کامل واردار به تسلیم شود. ایران که کوبا نیست که بیایید محاصره اقتصادی کاملش کنید؛ هیچ ورود و خروجی آن جا نداشته باشد. ایران، ایران جمهوری اسلامی ایران است. ما تجربه قوی داریم. همین اقداماتی که این‌ها کردند، توفیقی نداشتند. نه محاصره زمینی و نه در محاصره دریایی. دیپلماسی قوی در دولت و وزارت خارجه در پیش گرفتند.

ما با تمام همسایگان در سطوح مختلف و در سطح رئیس جمهور تا وزیر خارجه تا وزرای تخصصی در دولت در ارتباط هستیم. مراودات بسیار زیادی با این‌ها داریم، که نگذاریم برنامه آمریکا بدون هزینه برای او اجرایی شود. اگر می‌بینید مرز‌های زمینی ما بازست و اگر می‌بینید محاصره هوایی الان جواب نداده، مگر در چند نقطه معدود؛ به خاطر پیگیری‌های جمهوری اسلامی ایران و پیگیر‌های دیپلماتیک ماست و مراودات خوبی که ما با همسایگان مان داریم، اما از آن طرف چه اتفاقی افتاده؟ این کار‌ها را کردند و جوابی نگرفتند، تنگه هرمز مدت هاست که بسته است. چه خساراتی متوجه این هاشده، آمار‌هایی که داریم و تاثیر این اقدام ایران بر اقتصاد و تجارت جهانی و انرژی جهانی همچنان چشمگیرست.

اخبار آمریکایی‌ها را شما تعقیب می‌کنید، می‌خواهند خیلی این موضوع را سطح پایین جلوه دهند، بگویند نه ما هیچ وابستگی به تنگه هرمز نداریم، ما نفت خودمان را می‌بریم. امروز خبری دیدم که آمریکایی‌ها اعلام کرده بودند در این مدتی که تنگه هرمز بسته است که حدود سه ماه می‌شود، یک میلیارد و هفتصد میلیون بشکه نفت بردند. یک میلیارد و هفتصد میلیون بشکه نفت در شرایط عادی پیش از جنگ در این مدت می‌توانستند ببرند، پس چرا قیمت نفت همچنان بالاست؟ چرا ما با کاهش ارزش نفت در بازار‌های بین المللی مواجه هستیم؟ چرا قیمت بالاست؟ چرا قیمت بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما بالاست؟ چرا در آمریکا و جامعه آمریکا همچنان بزرگترین نگرانی شان افزایش همین سوخت است مثل بنزین و گازوئیل. ۷۳ درصد نظرسنجی‌ها را خود آمریکایی‌ها کردند، بزرگ‌ترین نگرانی شان مردم آمریکا در طول جنگ، همین حامل‌های انرژی است. ۷۳ درصد. اگر در انتخابات نتیجه این شد، خودشان کردند. تحلیل معاون اول رئیس جمهور آمریکاست گفت: شکست ما در انتخابات مهم‌ترین علتش جنگ با ایران است و بحث سیاست‌های حمایتی از اسرائیل. ترامپ که بعد از او سوال کردند گفت: قبول می‌کنم که شکست ما بخشی از آن ناشی از جنگ با ایران است.

جنگی را راه انداختند، نتوانستند این را فقط هزینه را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کنند. این هزینه تحمیل شد به خود آمریکا، به کشور‌های حامی آمریکا و بسیاری از کشور‌های جهان، اقتصاد جهانی لطمه و آسیب دیده. بحث بازار‌های مالی و انرژی جهانی است. در همین نشستی که با رئیس جمهور؛ در ترکیه بودیم برای «کاپ ۳۱ دروازه تغییرات اقلیمی» یکی از روسای جمهور، اسمش را مایل نیستم این جا ببرم، باورتان نمی‌شود که اگر اسم این کشور را بشنوید گفت: به خاطر همین بستن تنگه هرمز، یارانه برای مردم شان تعریف کردند. چقدر؟ ۱۰ میلیارد دلار تعریف کردند که یارانه به مردم شان بدهند که عوارض ناشی از بستن تنگه هرمز فقط بر اقتصاد یک کشور. در حوزه کود شیمیایی، چون کود شیمیایی الان بخش اعظمش از همین تنگه هرمز عبور می‌کند، به خاطر بستن تنگه هرمز نمی‌تواند عبور کند و به کشور‌های مقصد برسد. قیمت‌های کود شیمیایی در تمام کشور‌ها که وابسته به کود شیمیایی وابسته بودند، بسیار رفته بالا. ۱۰ میلیارد دلار در یک کشور، کشور‌های مختلفی را دیدم که آسیب دیدند. نمی‌توانید جنگی را علیه جمهوری اسلامی ایران تحمیل کنید و هزینه‌ها را هم بار کنید فقط به جمهوری اسلامی ایران. جنگ با جمهوری اسلامی ایران آثارش جهانی است. ضرورتی ندارد حتما این آثار نظامی و امنیتی باشد یا دفاعی.

اقتصاد جهانی، بازار‌های مالی جهانی، بازار‌های تجارت جهانی آسیب دیده، تمامی کشور‌ها تقریبا از این موضوع آسیب دیدند. الان حمل و نقل دریایی هزینه هایش بسیار افزایش پیدا کرده. از بحث بیمه‌ها و هزینه اجاره، تغییر مسیرها، همین کود شیمیایی، پس به این سادگی نیست. اگر بخواهند این موضوع را کاهش دهند و بگویند که ما به تنگه هرمز وابسته نیستیم و مذاکرات ما رنگ و بوی دیگری پیدا کند، ما واقعا مایل نیستیم که کشور‌های دنیا، از بستن تنگه هرمز این گونه آسیب ببینند. جنگ ما با آمریکاست و دشمن اصلی ما با آمریکاست. ما همواره در گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک با این کشور‌ها با منطق صحبت کنیم. این‌ها به ما می‌گویند که ما تنگه هرمز را یک جانبه باز کنیم. می‌گویند ما اقتصادمان آسیب دیده و با زبان بی زبانی به ما می‌گویند، برخی از کشور‌های دوست، ما هم با زبان منطق با آن‌ها صحبت می‌کنیم. می‌گوییم که این جنگ را ما تحمیل نکردیم. ما جنگ طلب نبودیم، جنگ تحمیل شده. مگر می‌شود ما تنگه هرمز را برای همه باز کنیم ولی خود جمهوری اسلامی ایران که صاحب این جا و این منطقه است، نتواند هم کالا‌های خودش را بفرستد و هم کالا‌های مورد نیاز خودش را تامین کند و از طریق این تنگه وارد کند، این را عموم کشور‌ها می‌پذیرند. الان تمام کشور‌های دنیا که آسیب و خسارت دیدند از این موضوع، جمهوری اسلامی ایران را مورد انتقاد قرار نمی‌دهند، آمریکا را مورد انتقاد قرار می‌دهند.

این گفت‌و‌گو در حال تکمیل است.