سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق در پیامی، جان‌باختن تعدادی از کارکنان شرکت ان‌جی‌ال دهلران را در حادثه واژگونی شب گذشته اتوبوس حامل کارکنان این شرکت، تسلیت گفت.

پیام تسلیت سرکنسول ایران در اربیل به استاندار ایلام در پی جان‌باختن جمعی از کارکنان شرکت ان جی ال دهلران

پیام تسلیت سرکنسول ایران در اربیل به استاندار ایلام در پی جان‌باختن جمعی از کارکنان شرکت ان جی ال دهلران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرامرز اسدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل جان‌باختن تعدادی از کارکنان شرکت ان‌جی‌ال دهلران را در حادثه واژگونی اتوبوس محور محور دشت‌عباسِ دهلران به مورموریِ آبدانان را به استاندار ایلام، تسلیت گفت.

متن پیام سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل، بدین شرح است:

باسمه تعالی

با نهایت تأسف و تعلم؛ خبر اندوه بار در گذشت جمعی از مجاهدان عرصه کار و سازندگی در سانحه تلخ واژگونی اتوبوس در استان ایلام موجب اندوه و تعلم شدید گردید.

این عزیزان از دست رفته در عرصه خدمت و تلاش برای سربلندی و اعتلای کشور عزیزمان ایران جان‌باختند. بی‌گمان یاد و نام این عزیزان در مسیر خدمت در لوح حافظه مردم و تاریخ ایران جاودان خواهد ماند.

اینجانب این مصیبت جانکاه را به جناب عالی مسئولان و مقامات خدوم استان ایلام، مردم شریف استان، اهالی محترم شهرستان آبدانان و دهلران؛ به ویژه خدمت خانواده‌های سوگوار و داغ دیده تسلیت و تعزیت عرض نموده؛ برای در گذشتگان رحمت واسعه الهی و برای مصدومان این حادثه، شفای عاجل مسئلت دارم.

فرامرز اسدی

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران- اربیل

گفتنی‌است؛ اتوبوس حامل کارکنان شرکت ان‌جی‌ال دهلران و ساکن شهرستان آبدانان ساعت ۱۹:۲۵ غروب شنبه در مسیر دشت‌عباس به مورموری آبدانان واژگون شد.

در این حادثه ۱۲ تن زخمی و ۱۶ نفر هم زخمی شدند.