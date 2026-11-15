اوقات شرعی ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۶ جمادی الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۲۱ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۴۳ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲

غروب آفتاب: ۱۷ و ۱۶ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۳۵ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۹ دقیقه

ذکر روز دوشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا قاضی الحاجات

حدیث روز:

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: مَن عَیَّرَ اَخاهُ بِذَنبٍ لَم یَمُت حَتّى یَعمَلَهُ.

هر کس برادر [دینى]خود را به گناهى سرزنش کند، نمیرد، مگر آن که مرتکب آن شود. (نهج الفصاحه ص ۷۵۱، ح ۲۹۲۰)

احکام شرعی:

مانع بودن آثار باقى مانده از صابون براى وضو

سوال) آیا آثار باقیمانده از صابون بر روى دست مانع وضو و غسل است؟

جواب) مجرّد وجود اثر صابون که بعد از خشک شدن اعضا ظاهر مى‌شود، ضررى به وضو یا غسل نمى‌رساند، مگر این که داراى جِرمى باشد که مانع از رسیدن آب به پوست مى‌شود. (استفتائات مقام معظم رهبری)