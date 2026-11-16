فرمانده انتظامی شهرستان گرمه از دستگیری ۵ متهم و کشف حدود ۳۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۶۰ عدد فشنگ جنگی و توقیف یک دستگاه کشنده ولوو در اجرای طرح آرامش در شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "علی‌اصغر غلامزاده" گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با اخذ حکم قضایی و به‌صورت مشترک طرح آرامش در شهر را با هدف پاکسازی مناطق آلوده و شناسایی افراد متخلف اجرا کردند.

وی با اشاره به اینکه در جریان اجرای این طرح حدود ۳۰۰ گرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، ۶۰ عدد فشنگ جنگی کلاش و حدود ۴۰ لیتر مشروبات الکلی خارجی و داخلی کشف و ضبط شد، افزود: همچنین پنج نفر دستگیر و یک دستگاه کشنده ولوو توقیف شد که متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.