به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "امیر رمضان‌زاده" گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان خانم به پلیس فتا و طرح شکایت مبنی بر تهدید به انتشار تصاویر خصوصی وی با انگیزه اخاذی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان پلیس فتا پس از انجام اقدامات تخصصی و بررسی‌های فنی و با هماهنگی مرجع قضایی، موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده و با دستور قضایی روانه زندان شد.

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی به شهروندان توصیه کرد: در صورت مواجهه با تهدید یا اخاذی در فضای مجازی، ضمن حفظ مستندات و ادله دیجیتال از پرداخت وجه به افراد تهدیدکننده خودداری کرده و موضوع را از طریق پلیس فتا پیگیری کنند.